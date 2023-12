La stella di Natale è un evento astronomico reale? Ecco svelato il mistero

La "Stella di Betlemme", elemento chiave della storia natalizia, ha da sempre suscitato curiosità e dibattiti tra studiosi religiosi e astronomi. Questa era un segno celeste che annunciò la nascita di Gesù Cristo ai Magi e li guidò nel loro viaggio. La parola greca "αστερα", tradotta come "astra", potrebbe riferirsi anche ad altri oggetti celesti.

Tra le ipotesi più accreditate, vi è quella di un evento transitorio come una cometa, una supernova o addirittura un'allineamento planetario. Il Dr. Greg Brown, astronomo presso il Royal Observatory Greenwich di Londra, ha suggerito che un evento insolito come una supernova, avvenuto nel 4 a.C., potrebbe essere un candidato plausibile.

Un'altra possibilità è un evento con una forte associazione astrologica, come una cometa o la congiunzione di un pianeta o della Luna con una stella, in particolare Regulus, la "piccola regina" (stella appartenente alla costellazione del Leone). Tuttavia, l'ipotesi più semplice è che il corpo celeste sia un'invenzione letteraria degli autori del Vangelo, forse per collegare la nascita di Gesù alla profezia stellare del Libro dei Numeri e rafforzare la sua pretesa messianica.

Nonostante gli sforzi per identificarla, non possiamo essere certi che l'evento astronomico sia realmente accaduto o che sia stato riconosciuto come un segno specifico al momento. In caso fosse reale, l'osservazione di un cambiamento nel cielo notturno suggerisce che, se una stella era coinvolta, è diventata visibile perché improvvisamente molto più luminosa, probabilmente a causa di un'esplosione come supernova (come quella di Betelgeuse).

Però la maggior parte degli eventi celesti sono molto carenti nel fornire una direzione precisa, rendendo difficile identificare un candidato astronomico adatto per la stella guida.