La stella a neutroni più massiccia mai osservata è davvero molto densa

In soli 25 chilometri di diametro, J0740+6620 è la più massiccia stella a neutroni mai vista fino ad oggi, con una massa di due volte la massa del sole. Una densità impressionante. La scoperta appartiene ad un team di astronomi della West Virginia University.

Le stelle di neutroni possono essere osservate soprattutto sotto forma di pulsar, caratterizzate dalla veloce e periodica emissione di onde radio, tanto che in passato abbiamo creduto di essere contattati da avanzatissime civiltà aliene, per colpa di questo comportamento!



Sono l'oggetto osservabile (direttamente, infatti eccone altre e altre) più denso dell'universo.



Una stella di neutroni è infatti ciò che rimane di un corpo celeste particolarmente massiccio (tra 10 e 29 volte la massa del Sole), poi collassato su se stesso.



La pulsar in questione è denominata J0740+6620.



Per misurare la sua massa, i ricercatori hanno misurato direttamente la deformazione del tessuto spaziale (dovuto appunto alla gravità) da una vicina stella. Il risultato: Esorbitante. Una zolletta di zucchero su questa stella peserebbe quanto tutta l'umanità.



"Queste stelle sono molto esotiche", ha detto in un comunicato Maura McLaughlin, coautore del documento, professore di fisica e astronomia. "Di quanta massa possono essere composte queste stelle? Avrebbe implicazioni per materiali molto esotici, che semplicemente non possiamo creare in un laboratorio sulla Terra".



Oggetti affascinanti, le stelle a neutroni. Catastrofiche e sublimi.