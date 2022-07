La stella 'Obi-Wan Kenobi' sopravvive alla morte di una supernova

La morte stellare più comune di tutte nell'Universo è sicuramente per mano delle supernove di tipo 1a dove, nella maggior parte delle volte, il corpo celeste viene disintegrato. Tuttavia, qualcosa è andato storto con questa stella che, dopo l'esplosione, era ancora lì.

L'astro è esploso nel 2012 e quando la polvere si è depositata anni dopo, gli scienziati sono rimasti sorpresi nello scoprire che la vecchia stella non era affatto scomparsa, ma era ancora lì, ancora più grande e luminosa di prima. In qualche modo, la stella è sopravvissuta alla sua stessa esplosione di supernova.

"Questa stella sopravvissuta è un po' come Obi-Wan Kenobi che torna come un fantasma della forza in Star Wars", ha affermato in una dichiarazione il coautore dello studio Andy Howell, professore a contratto di fisica presso l'Università della California, Santa Barbara (UCSB). "La natura ha cercato di abbattere questa stella, ma è tornata più potente di quanto potessimo immaginare. È sempre la stessa stella, ma è tornata in una forma diversa. Ha trasceso la morte."

Dopo aver notato l'evento nel 2012, gli esperti hanno catalogato l'esplosione come "Supernova di Tipo 1a", mentre osservazioni successive nel 2014 hanno rivelato una grande stranezza: lo scoppio è stato molto più debole della supernova descritta, collocandola in una rara categoria chiamata supernova di tipo 1ax, o supernova di tipo 1a "fallita".

È possibile che, quando l'esplosione è stata innescata, fosse troppo debole per soffiare via completamente tutto il gas che componeva la nana bianca. Così, infatti, dopo l'evento iniziale, parte di questo materiale potrebbe essere ricaduto sulla stella, creando una sorta di "zombie" con dei residui ancora legati ad essa.