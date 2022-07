Ecco a voi una stella che orbita intorno a un buco nero a 28 milioni di chilometri all'ora

8.000 chilometri al secondo: 28 milioni di chilometri all'ora. Questa è l'incredibile velocità della stella S4716, che attualmente sta orbitando attorno al buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea.

Il corpo celeste in questione è la stella più veloce in orbita attorno a Sagittarius A* e completa un'orbita attorno al buco nero di 23,5 milioni di km di diametro in soli quattro anni. S4716 fa parte di un grande e denso gruppo di altri "simili" che orbitano attorno a Sgr A* che gli astronomi chiamano ammasso S.

Parallelamente alla "nuova arrivata", gli addetti ai lavori conoscono molto bene anche S2, stella che orbita attorno al buco nero e riesce ad avvicinarsi al massimo entro 18 miliardi di chilometri. In confronto, S4716 si avvicina a 150 milioni di km al buco nero, ovvero circa 100 volte la distanza tra la Terra e il Sole.

Un nuovo record in tutto e per tutto. La scoperta di un astro così vicino a un buco nero potrebbe cambiare la nostra comprensione dell'evoluzione della galassia e delle sue stelle. "L'orbita compatta e di breve periodo di S4716 è piuttosto sconcertante", ha affermato Michael Zajaček, astrofisico della Masaryk University. "Le stelle non possono formarsi così facilmente vicino al buco nero. S4716 ha dovuto spostarsi verso l'interno, ad esempio avvicinandosi ad altri oggetti nell'ammasso S, il che ha causato una significativa riduzione della sua orbita."

Per trovare S4716 gli scienziati hanno dovuto utilizzare i dati di ben cinque telescopi: NIR2 e OSIRIS, presso l'Osservatorio Keck alle Hawaii, e i telescopi SINFONI, NACO e GRAVITY Very Large Telescopes. A proposito, ecco a voi un piccolo viaggio di un minuto verso il cuore della nostra galassia.