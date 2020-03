La Stella Polare è un vero e proprio mistero per gli astronomi

La "bussola del cielo" che ha guidato l'uomo per secoli attraverso i mari è la Stella Polare, un corpo celeste quasi direttamente sopra il Polo Nord della Terra. Nonostante sia osservata da molto tempo, gli astronomi hanno un "problema" con l'astro: nessuno può essere d'accordo su quanto sia grande o distante.

La Stella Polare (chiamata anche Polaris) è la cefeide più vicina alla Terra, un tipo di stella gigante e pulsante. "Man mano che impariamo di più, sta diventando chiaro che capiamo meno di Polaris", hanno scritto gli autori su un nuovo articolo sul famoso corpo celeste. I ricercatori possono studiare la luminosità, il colore e la frequenza delle pulsazioni della stella e utilizzare questi dati per capire quanto sia grande e luminosa e in quale fase della vita si trovi, afferma il co-autore dello studio Hilding R. Neilson, un astrofisico dell'Università di Toronto.

Questi modelli sono particolarmente precisi per le cefeidi, poiché il loro tasso di pulsazioni è direttamente correlato alla loro luminosità. Ciò semplifica il calcolo della distanza da una di queste stelle, che vengono - inoltre - utilizzate come strumenti per misurare le distanze in tutto l'Universo. Tuttavia, i metodi utilizzati per studiare la Stella Polare non concordano con i modelli di evoluzione stellare.

Il famoso corpo celeste ha una sorella più fioca, conosciuta come Polaris B. "Polaris è ciò che chiamiamo binario astrometrico", dichiara Neilson, "il che significa che puoi effettivamente vedere il suo compagno che lo circonda, una sorta di cerchio disegnato attorno a Polaris. E ci vogliono circa 26 anni." I ricercatori non hanno ancora fatto osservazioni dettagliate su un circuito completo di Polaris B, anche se negli ultimi anni gli astronomi sono riusciti ad ottenere un quadro abbastanza dettagliato dell'orbita dell'astro.

Queste informazioni, combinate con le nuove misurazioni della del telescopio spaziale Hubble - un altro modo per calcolare la distanza dalla stella - portano a numeri molto precisi sulla massa e sulla distanza di Polaris. Quelle misurazioni affermano che la stella è circa 3.45 volte la massa del Sole (con un errore di 0.75 masse solari). Molto meno della massa che si ottiene dai modelli di evoluzione stellare, che suggeriscono un valore di circa sette volte la massa del Sole.

I calcoli dell'età di Polaris B, inoltre, suggeriscono che la stella sia molto più vecchia del fratello maggiore, cosa insolita per un sistema binario. "Polaris è una stella particolarmente difficile da studiare", continua Neilson. Questi risultati hanno portato Neilson e Blinn a un'altra spiegazione più strana: le due stelle potrebbero essersi schiantate insieme diversi milioni di anni fa. Una tale collisione binaria può ringiovanire gli astri, attirare materiale aggiuntivo e far sembrare le stelle "appena passate attraverso la fontana della giovinezza".

"Questo sarebbe uno scenario improbabile, ma non impossibile", hanno scritto infine i ricercatori. Insomma, un mistero su una della stella più famosa del firmamento.