Questa stella poco studiata sta infastidendo parecchio gli scienziati NASA, ecco perché

Studiando l'Universo, molte volte gli scienziati si trovano costretti a "rinunciare" ad alcune osservazioni di galassie distanti, in quanto la loro linea visiva potrebbe essere ostruita da stelle particolarmente fastidiose. La seguente immagine di Hubble spiega esattamente questo fenomeno.

La foto che vi proponiamo oggi è una foto scattata dall'intramontabile Telescopio Hubble e pubblicata sul sito ufficiale dell'ESA nel 2017. Nonostante abbia già qualche anno, è usata ancora oggi per spiegare bene cosa intendano gli scienziati quando dicono di ritrovarsi con la vista impedita.

La galassia lontana, apprezzabile sullo sfondo, è chiamata NGC 7250 e - nonostante sia notevole sia per dimensioni, sia per luminosità - si fonde inevitabilmente con la gloriosa stella che vediamo in primo piano, la quale ruba praticamente tutta la scena.

Questo corpo celeste che fa "photobombing" è una stella singola e poco studiata di nome TYC 3203-450-1, situata nella Costellazione della Lucertola. A causa delle distanze profondamente diverse dei due soggetti rispetto alla Terra, la stella monopolizza l'intero frame, nascondendo anche dettagli importanti della galassia sullo sfondo.

Secondo gli scienziati NGC 7250 si trova a 45 milioni di anni luce da noi, mentre TYC 3203-450-1 è oltre un milione di volte più vicina, a circa 4 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Una coincidenza singolare, che - a causa delle leggi della prospettiva - rende molto difficile lo studio degli oggetti celesti sullo sfondo.

La galassia lontana, infatti, è ricchissima di stelle e anche di fenomeni come supernove ed esplosioni stellari, molto utili per approfondire le conoscenze dell'Universo che ci circonda. Scattare questa foto per Hubble non è stato un grande problema, ma diventa complicato sfruttare strumentazioni molto più sensibili, soprattutto se ci spostiamo nel campo degli infrarossi o dei raggi X.

Come ci ha ricordato la NASA qualche giorno fa, ripubblicando questa foto, non sempre osservare lo spazio profondo è facile o "comodo" ma, anzi, spesso bisogna combattere con diversi problemi, come ci ha insegnato anche l'incredibile foto del buco nero della nostra galassia.