La stella supergigante Betelgeuse si comporta di nuovo in modo strano, cosa succede?

Vi ricorderete sicuramente di Betelgeuse, la stella supergigante rossa che aveva subito un misterioso oscuramento, possibile segnale di un'imminente esplosione. Ma da allora la stella è ritornata alla sua normale luminosità ed ora è è persino più brillante. Cosa significa?

Dopo l'impressionante affievolimento del 2021, ora Betelgeuse è diventata - per alcuni giorni di quest'anno - la stella più luminosa della costellazione di Orione, un evento mai osservato prima. Questa costante variazione di luminosità, secondo alcuni, indica che la stella si stia avvicinando al termine del suo ciclo vitale che la porterà ad esplodere diventando una supernova.

Tuttavia questo potrebbe accadere sia in tempi relativamente brevi, che nell'arco di milioni di anni.

Il cosiddetto "grande offuscamento" del 2021 causò una diminuzione della luce del 60%; in seguito fu stabilito che ciò era dovuto ad una massa di gas nel vento solare, grande quanto la stella stessa, che ne oscurava quasi la metà. Stelle variabili come Betelgeuse infatti, espellono in continuazione materiale come gas e polvere.

Detto ciò, ancora non conosciamo le cause del recente aumento di luminosità dell'astro (che ora è il 50% più luminoso del normale). Significa dunque che vedremo una spettacolare esplosione tra pochi anni? Poco probabile, secondo gli astronomi; l'incremento luminoso potrebbe essere dovuto alle stesse nubi di gas, che ora riflettono la luce della stella.

Betelgeuse è una supergigante rossa circa 15/20 volte più grande del Sole, il cui colore dimostra che si trova nella fase finale. Anche la recente scoperta che la stella aveva un colore diverso 2000 anni fa potrebbe indicare una rapida evoluzione verso una supernova.

Secondo le stime e i modelli degli astronomi però, un'esplosione potrebbe avvenire entro qualche migliaio di anni, oppure tra 1,5 milioni di anni nel futuro. Per ora, Betelgeuse rimane comunque un affascinante mistero da tenere d'occhio.