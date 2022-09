La stella supergigante rossa Betelgeuse 2.000 anni fa aveva un colore diverso

Vi ricordate di Betelgeuse? La stella supergigante rossa che stava per esplodere. Bene, dovete sapere che l'astro non è sempre stato di questo colore. Una revisione delle osservazioni del corpo celeste risalenti all'antichità, infatti, ci dà nuove informazioni davvero incredibili.

Circa 2.000 anni fa l'astro aveva un colore giallo-arancione. L'astronomo Ralph Neuhäuser della Friedrich Schiller University Jena in Germania ha deciso di analizzare i testi dell'antichità - in particolare il Trattato sugli uffici celesti della dinastia Han Sima Qian - per esaminare l'evoluzione della stella e ha fatto bingo: due millenni fa, gli antichi astronomi si riferivano a Betelgeuse come "astro giallo".

Allo stesso tempo, la stella più luminosa del nostro cielo, Sirio, era descritta di colore bianco, Bellatrix blu e la stella supergigante rossa Antares rossa.

"Da queste specifiche", afferma Neuhäuser, "si può concludere che Betelgeuse a quel tempo era di colore tra il bianco-blu Sirius e Bellatrix e il rosso Antares." Poi, circa 100 anni dopo, arrivò lo studioso romano Iginio, autore di un'opera intitolata De Astronomia che scrisse: "La stella del Sole... il corpo è grande (cioè luminoso), e di colore ardente; simile a quella stella che si trova nella spalla destra di Orione (cioè Betelgeuse)... Molti hanno detto che questa stella è (la stella) di Saturno…"

Nel XVI secolo, invece, secondo le osservazioni dell'astronomo danese Tycho Brahe, Betelgeuse era più rossa di Aldebaran. Oggi è ancora più rossa, più simile ad Antares, una stella il cui nome significa "come Marte". "Betelgeuse ha ora 14 milioni di anni e si trova nelle sue ultime fasi evolutive. Tra circa 1,5 milioni di anni, esploderà finalmente come supernova", ha dichiarato infine Neuhäuser.