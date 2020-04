La stella supergigante rossa Betelgeuse è tornata nuovamente a splendere

La stella supergigante Betelgeuse ha fatto parlare molto di sé recentemente. A causa dei suoi abbassamenti di luminosità, infatti, la stella sembrava che stesse per esplodere. Tuttavia, questo evento non si è verificato (ma potrebbe ancora avvenire tra entro 100.000 anni) e, recentemente, è tornata gradualmente alla sua luminosità.

Esistono diversi modi in cui una stella può variare in luminosità. Le stelle variabili Cefeidi, ad esempio, variano perché si espandono e si contraggono. Quando l'elio nello strato esterno della stella viene riscaldato, si espande, causando il rigonfiamento del corpo celeste. L'elio si raffredda e la stella si restringe di nuovo. Questo effetto di pulsazione è così regolare che gli astronomi utilizzano le Cefeidi come "candele standard" per misurare le distanze delle galassie vicine.

Invece di misurare semplicemente la luminosità di Betelgeuse, il team ha esaminato il suo spettro. Le linee spettrali della luce stellare vengono spesso utilizzate per determinare la composizione chimica di un astro perché ogni tipo di elemento e molecola ha un modello unico di linee spettrali. Quest'ultime sono influenzati dal loro ambiente: si spostano leggermente in base alla pressione e alla temperatura. Così, il team ha utilizzato le linee spettrali per misurare la temperatura superficiale di Betelgeuse, confrontandoli con una misurazione del 2004, quando la stella era al massimo del suo splendore.

La supergigante potrebbe essere diventata più fredda: da 3376 gradi Celsius nel 2004 a 3326 gradi Celsius nel 2020. Un fenomeno che non può giustificare il suo recentemente oscuramento. Il colpevole, quindi, potrebbe essere uno: la polvere. Betelgeuse, infatti, potrebbe aver "eruttato" grandi quantità di polvere che si è posizionata davanti il nostro punto di vista, bloccando la sua luce. Un'idea coerente con delle osservazioni del 2009.

Insomma, la storia della stella è lungi dall'essere finita.