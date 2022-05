Questa stella che si trova a 1.460 anni luce di distanza è molto strana

Una stella che si avvicina alla sua fine della sua vita, HD 222925, è un soggetto che gli scienziati stanno studiando con molto interesse, poiché al suo interno sono stati identificati 65 elementi - la quantità più alta mai trovata in un singolo oggetto al di fuori del Sistema Solare e che raramente si trova nelle stelle.

"Per quanto ne so, questo è un record per qualsiasi oggetto oltre il nostro Sistema Solare. E ciò che rende questa stella così unica è che ha una proporzione relativa molto alta degli elementi elencati lungo i due terzi inferiori della tavola periodica. Abbiamo anche rilevato l'oro", ha affermato l'astronomo Ian Roederer dell'Università del Michigan.

Il corpo celeste, inoltre, ha al suo interno elementi molto pesanti. Quest'ultimi si creano solo in eventi estremamente energetici come supernove o fusioni di stelle di neutroni. Per creare elementi più pesanti del ferro deve verificarsi quello che in gergo si chiama "processo di cattura rapida dei neutroni", o "processo r".

"Sono necessari molti neutroni liberi e un insieme di condizioni a energia molto elevata per liberarli e aggiungerli ai nuclei degli atomi", continua Roederer. "Non ci sono molti ambienti in cui ciò può verificarsi". HD 222925 è una stella situata a circa 1.460 anni luce di distanza che ha superato lo stadio di "gigante rossa" della sua vita.

Sapevamo già della ricchezza della stella, ma gli scienziati hanno utilizzato l'analisi spettrale per capire gli elementi contenuti al suo interno. Dei 65 elementi che il team ha identificato in questo modo, 42 di questi erano elementi creati dal processo r - come gallio, selenio, cadmio, tungsteno, platino, oro, piombo e uranio.