Una stella vicina ha completamente spazzato via l'atmosfera di un suo pianeta

L'atmosfera di un pianeta con le stesse dimensioni del nostro pianeta è stata completamente spazzata via da una stella nana rossa M. Lo sfortunato mondo si trova a circa 65 anni luce dal nostro e orbita attorno alla sua stella due volte ogni 24 ore terrestri.

"È possibile che le condizioni di questo pianeta possano essere un brutto segno per pianeti ancora più lontani da questo tipo di stella", ha affermato Michelle Hill, un'astrofisica dell'Università della California Riverside e coautrice dello studio. "Qualcosa che impareremo dal James Webb Space Telescope, che osserverà pianeti come questi."

Nella nostra galassia ci sono milioni e milioni di stelle nane e la maggior parte di queste ha almeno un pianeta nelle proprie zone abitabili e altri più lontani. L'attività stellare che spazza via le atmosfere di questi corpi celesti ovviamente distrugge anche ogni possibilità di vita su quei mondi. Tuttavia, "se un pianeta è abbastanza lontano da una nana M, potrebbe potenzialmente trattenere un'atmosfera. Rimango ottimista", continua Hill.

Il mondo distrutto si chiama GJ 1252b e le temperature superficiali diurne variano intorno a 1227 °C, abbastanza caldo per far sciogliere oro, argento e rame. “Il pianeta potrebbe avere 700 volte più carbonio della Terra e non avrebbe comunque un'atmosfera. Inizialmente si accumulava, ma poi si assottigliava e si erodeva", ha dichiarato infine Stephen Kane, astrofisico dell'UCR e coautore dello studio.

Le nane rosse sono un pericolo per la vita, ma quelle arancioni potrebbero essere perfette.