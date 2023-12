Le stelle antiche sono capaci di fare una cosa che nessun altro può fare

Gli astronomi hanno scoperto che le stelle all'alba dei tempi erano capaci di creare elementi più pesanti di qualsiasi cosa trovata naturalmente sulla Terra o nell'Universo. Questa conclusione, guidata da Ian Roederer dell'Università del Michigan, emerge dall'analisi di 42 stelle nella Via Lattea.

Le composizioni chimiche suggeriscono la produzione di elementi con masse atomiche superiori a 260. La maggior parte degli elementi nell'Universo, oltre l'idrogeno, sono stati creati dalle stelle attraverso processi come la fusione nucleare e il processo di cattura rapida di neutroni (r-process). Quest'ultimo, che avviene in ambienti estremi come le esplosioni di supernova, è responsabile della formazione di elementi come oro e platino.

Tuttavia, gli scienziati non hanno ancora una comprensione completa di come questi elementi vengano creati. La ricerca di Roederer e del suo team si è concentrata su elementi che potrebbero essere stati prodotti dalla fissione nucleare, come rutenio e palladio, in stelle antiche. Hanno scoperto che alcuni elementi presenti nelle stelle non corrispondevano ai rapporti di abbondanza previsti dal processo r, suggerendo che fossero stati prodotti dalla fissione.

Questo implica che le stelle primordiali avrebbero prodotto elementi con masse atomiche superiori a 260, che poi si sono divisi per formare elementi più leggeri e stabili. Questa scoperta indica che gli astri antichi abbiano giocato un ruolo cruciale nella formazione di una vasta gamma di elementi pesanti, molti dei quali non sono mai stati osservati naturalmente. La ricerca, pubblicata su Science, apre nuove prospettive sulla comprensione della formazione degli elementi nell'Universo.