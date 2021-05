Questa potrebbe essere una delle stelle più antiche dell'Universo

A 16.000 anni luce da noi c'è una stella che ha attirato la curiosità degli astronomi nell'ultimo numero della rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters. Questo corpo celeste, infatti, sembra essere un membro della seconda generazione (Popolazione II) di stelle dell'Universo.

Secondo un'analisi della sua composizione chimica, la stella sembra essere composta dai "materiali" prodotti durante la vita e la morte di una stella di terza generazione. Grazie al suo aiuto, quindi, potremmo finalmente identificare i corpi celesti appartenenti a questa generazione di astri, che non sono mai stati scoperti.

"Segnaliamo la scoperta di SPLUS J210428.01−004934.2 (in breve anche SPLUS J2104−0049), una stella ultra-povera di metalli selezionata dalla sua fotometria S-PLUS a banda stretta e confermata dalla spettroscopia a media e alta risoluzione", scrivono i ricercatori nel loro articolo. La fotometria è una tecnica che misura l'intensità della luce e offre un nuovo modo per trovare oggetti così antichi.

Le stelle più vecchie conosciute sono quelle di Popolazione III, le prime ad essersi accese dopo il Big Bang, e la loro composizione rimane un mistero. Gli attuali processi di formazione stellare ci danno alcuni indizi sulla loro composizione ma finché non le troviamo, basiamo la nostra comprensione su delle informazioni incomplete.

Per questo motivo, lo studio delle stelle di popolazione II è importante per comprendere i loro "antenati". Le primissime stelle dell'Universo erano sprovviste di materiali pesanti ed erano formate da elio e idrogeno. Solamente dopo la loro morte iniziarono a diffondersi nel cosmo i materiali più pesanti (come il ferro) e via via le stelle iniziarono ad essere sempre più pesanti.

Gli attuali astri di Popolazione I, infatti, hanno la più alta metallicità conosciuta, mentre la più vecchie hanno una metallicità bassissima. SPLUS J210428-004934 non ha di certo la più bassa metallicità mai rilevata, ma rientra comunque negli standard per questo tipo di corpi celesti di Popolazione II; ha però la più bassa abbondanza di carbonio che gli astronomi abbiano mai visto in una stella povera di metalli.

Secondo gli scienziati, SPLUS J2104−0049 venne creata da una supernova ad alta energia di una singola stella di Popolazione III 29,5 volte la massa del Sole, ma devono essere condotti ulteriori studi. Pensateci: è incredibile come sia possibile ricevere così tante informazioni sul passato e sul futuro di un corpo celeste solamente osservandolo... il "potere" della scienza!