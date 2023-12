Se le stelle sono così calde, perché c'è così freddo nell'Universo?

Se il Sole riscalda la Terra, perché lo spazio è così freddo? La risposta a questa domanda apparentemente paradossale risiede nella comprensione di come il calore viene trasferito e percepito nello spazio. La temperatura media dello spazio è di circa 2,7 Kelvin (−270,45°C), mentre il nucleo della nostra stella supera i 15 milioni di °C.

Il calore che percepiamo sulla Terra non è un trasferimento diretto di energia termica dal Sole, ma piuttosto il risultato della radiazione solare, che include lunghezze d'onda attraverso lo spettro elettromagnetico, interagendo con le particelle sulla Terra (ecco per quale motivo vogliono oscurarlo definitivamente).

Nello spazio quasi vuoto, con poche particelle da interagire, non c'è abbastanza materia da riscaldare tramite radiazione. Tuttavia, ciò non significa che avvicinarsi al Sole in una navicella spaziale comporti temperature fredde.

Quando la materia si interpone tra il Sole e la radiazione, si riscalda. Un esempio è la sonda solare Parker della NASA, che durante il suo avvicinamento più vicino al Sole, affronta temperature di 1.400°C per mantenere il suo carico utile a temperatura ambiente. Questo avviene mentre attraversa la corona solare a velocità mai raggiunte prima da oggetti creati dall'uomo.

La comprensione di questi concetti è fondamentale per la fisica spaziale e per la progettazione di tecnologie in grado di resistere alle estreme condizioni spaziali.