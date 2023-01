Le stelle nel cielo stanno scomparendo e la colpa è solo nostra

Il cielo notturno non è mai stato così luminoso. Nel 1973, l'astronomo Kurt Riegel avviso tutti che l'illuminazione artificiale stava rapidamente cambiando la nostra visione del cielo notturno e le sue parole sono più attuali che mai: la volta celeste è due volte più luminosa rispetto a solo 8 anni fa.

Ciò vuol dire che le stelle più deboli stanno scomparendo dalla nostra vista. Il fisico del GFZ German Research Center for Geosciences Christopher Kyba e colleghi hanno scoperto che il cielo notturno si è illuminato di circa 7 a 10 per cento ogni anno, dal 2011 al 2022. Gli addetti ai lavori, pensate, stimano che un bambino nato oggi - capace di osservare in media 250 corpi celesti - vedrebbe meno di 100 stelle quando finirà la scuola.

Questo perché - continuando con questo andazzo - la luminosità del cielo quadruplicherà in 18 anni. "La visibilità delle stelle si sta deteriorando rapidamente, nonostante l'introduzione dei LED nelle applicazioni di illuminazione per esterni", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato. "Le politiche di illuminazione esistenti non impediscono l'aumento del bagliore del cielo, almeno su scala continentale e globale."

La tendenza peggiore è stata riscontrata negli Stati Uniti, con una media del 10,4% all'anno; mentre i cieli notturni sopra l'Europa circa il 6,5% all'anno. Inoltre, gli astronomi, a causa dei migliaia di satelliti lanciati nell'orbita terrestre bassa, stanno lentamente perdendo la capacità di studiare il cosmo. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Science, gli addetti ai lavori propongono delle leggi per ridurre questo inquinamento luminoso... anche se sanno quanto sia difficile.

Però davvero vogliamo togliere ai nostri figli la possibilità di rimanere incantati osservando la volta celeste stellata?