Le stelle più luminose della Galassia potrebbero non essere quello che sembrano

Gli astronomi hanno scoperto una realtà che sembra uscita da un racconto di fantascienza: le stelle vampiro. Queste stelle sono un tipo particolare chiamato B (o Be), caratterizzate da una luminosità e una temperatura elevatissime, con una particolarità che le rende uniche: la loro rapida rotazione e la presenza di emissioni Balmer.

Queste emissioni provengono da un disco di materiale che circonda la stella, il quale potrebbe essere il risultato della perdita di massa della stella stessa o, in modo più intrigante, di un fenomeno noto come vampirismo stellare. In questo scenario, una stella più massiccia sottrae materiale a una compagna più vicina, formando un disco che alimenta la stella più grande, aumentandone la velocità di rotazione.

Tuttavia, un mistero ha a lungo perseguitato gli astronomi: dove sono le compagne di queste stelle Be? Una ricerca guidata dall'astronomo Jonathan Dodd dell'Università di Leeds ha utilizzato l'astrometria, una tecnica che traccia il movimento delle stelle nel cielo con alta precisione, per svelare la presenza di stelle compagne.

Inizialmente, sembrava che le stelle Be avessero un minor numero di compagne rispetto alle stelle B, ma ulteriori indagini hanno rivelato che la frequenza di stelle compagne a distanze orbitali maggiori è simile per entrambi i tipi di stelle. Questo suggerisce che l'interazione gravitazionale tra tre stelle potrebbe spingere una delle stelle più vicino alla stella Be, abbastanza da essere "slurpata" senza cerimonie.

Le implicazioni di questa scoperta sono vastissime per la nostra comprensione della formazione, crescita ed evoluzione delle stelle nella nostra galassia, così come per la loro morte. Sistemi come questi potrebbero essere i precursori di stelle di neutroni e buchi neri, acquisendo abbastanza massa durante la loro vita bruciando idrogeno per un nucleo che collassa in questi oggetti estremamente densi e massicci.

"Negli ultimi dieci anni, gli astronomi hanno scoperto che la binarietà è un elemento incredibilmente importante nell'evoluzione stellare. Ora stiamo muovendoci verso l'idea che sia ancora più complesso di così e che le stelle triple debbano essere considerate", afferma l'astrofisico René Oudmaijer dell'Università di Leeds. "Infatti, i tripli sono diventati i nuovi binari."