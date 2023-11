Le stelle marine hanno una testa e nessuno lo aveva mai capito fino ad ora

In un recentissimo studio pubblicato addirittura sulla prestigiosa rivista scientifica Nature e condotto dai ricercatori delle università di Stanford e del Southampton, appare evidente l’esistenza di una "testa" nelle bellissime stelle marine. Ma come mai nessuno se n’è mai accorto fino ad oggi?

Tanto per cominciare, è opportuno sottolineare come l'anatomia delle stelle marine abbia da sempre creato dibattito all’interno della comunità scientifica. A differenze degli altri esseri viventi infatti, questi splendidi esemplari non posseggono quella che viene definita "simmetria bilaterale", ma sono invece dotati di una "simmetria pentaradiale". Non è infatti facile (ed immediato) distinguere le varie parti del corpo.

Dopo aver visto le foto di una stella marina diventata virale, come fare dunque ad "orientarsi" su un simile corpo? I ricercatori, hanno tentato come prima cosa di individuare una sorta di asse di partenza, utilizzando poi avanzate tecniche d’indagine.

Essendo finanziato da veri e propri colossi del mondo scientifico come la NASA o la National Science Foundation, gli scienziati hanno realizzato una sorta di mappa tridimensionale dell’espressione genica del corpo delle stelle marine, attraverso metodiche decisamente complesse basate su avanzate analisi anatomiche e genetiche.

Riassumendo brutalmente i vari processi, dopo aver osservato i geni presenti in ogni "sezione" del corpo è stato possibile identificare una "testa" situata al centro di ciascun "braccio" e una "coda" posta invece lungo tutto il perimetro esterno. La testa, non risiede quindi in una regione ben precisa e limitata ma è distribuita lungo praticamente tutto il corpo. Ed il tronco che fine ha fatto?

"È come se alla stella marina mancasse completamente un tronco, sarebbe meglio descriverla semplicemente come una testa che striscia sul fondo del mare. Non è affatto ciò che gli scienziati avevano ipotizzato riguardo a questi animali", afferma Laurent Formery ,uno degli autori della ricerca.

Dopo aver trovato una creatura con 20 gambe che ha sorpreso tutti, ecco una ricerca in grado di riscrivere le attuali credenze su questi piccoli ma affascinanti esseri viventi.