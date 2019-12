Anche le stelle morte hanno pianeti: osservata una nana bianca con un mondo orbitante

Una nana bianca è una stella di piccole dimensioni. Nonostante la "statura" ridotta, paragonabile a quella della Terra, la massa dell'astro è simile o lievemente superiore a quella del Sole. Per la prima volta in assoluto, gli astronomi hanno notato prove di un esopianeta che orbita intorno a questo oggetto superdenso.

"Questa scoperta è un grande progresso, perché negli ultimi due decenni abbiamo avuto prove crescenti che i sistemi planetari sopravvivono allo stadio delle nane bianche", afferma l'autore principale dello studio Boris Gaensicke, dell'Università di Warwick in Inghilterra, in una nota.

La stragrande maggioranza delle stelle della Via Lattea, incluso il Sole, finiranno per diventare nane bianche. Quando questi corpi celesti termineranno il loro combustibile prima si gonfieranno, per poi collassare in questi oggetti superdensi.

Soggetto dello studio è WDJ0914+1914, una nana bianca che si trova a circa 2.040 anni luce dalla Terra, in cui sono state rilevate emissioni di idrogeno, zolfo e ossigeno; una strana combinazione di gas per una stella di questo tipo. Così, incuriositi, i ricercatori hanno deciso di osservare il corpo celeste con il Very Large Telescope, trovandoci un anello di gas.

"Le nostre osservazioni mostrano che si tratta di una nana bianca con un disco circa 10 volte le dimensioni del nostro Sole, fatto esclusivamente di idrogeno, ossigeno e zolfo. Tale sistema non è mai stato visto prima." Sembra che un mondo simile a Nettuno, circa quattro volte più grande della stella stessa, stia girando attorno al cadavere stellare ogni circa 10 giorni.

Il pianeta, tuttavia, ha i minuti contati: la temperatura superficiale della stella morta si attesta a circa 28.000 °C, e sta consumando il mondo a un ritmo di 3.640 tonnellate al secondo. "Questa stella ha un pianeta che non possiamo vedere direttamente, ma poiché la stella è così calda sta evaporando il pianeta e rileviamo l'atmosfera che sta perdendo", afferma Gaensicke.

Per essere chiari: i ricercatori non hanno osservato direttamente un pianeta intorno a WDJ0914+1914. Ma i dati disponibili indicano fortemente la sua esistenza. "Siamo rimasti sbalorditi quando ci siamo resi conto che, osservando nane bianche calde, potremmo vedere potenzialmente firme da atmosfere di pianeti extrasolari", ha affermato il coautore dello studio Matthias Schreiber, dell'Università di Valparaiso in Spagna, nella stessa dichiarazione.