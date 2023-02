Stelle di neutroni in collisione creano una sfera perfetta da sconvolgere i fisici

Le stelle di neutroni sono forse alcuni degli oggetti più estremi dell'Universo, ovviamente dopo i buchi neri. Nel 2017 gli addetti ai lavori hanno osservato una collisione con un'esplosione di kilonova prodotta che ha creato una sfera completamente simmetrica, quasi perfetta, che ha sconvolto i fisici.

"Nessuno si aspettava che l'esplosione fosse così. Non ha senso che sia sferica, come una palla", afferma l'astrofisico Darach Watson del Niels Bohr Institute in Danimarca. "I nostri calcoli mostrano chiaramente che lo è. Questo probabilmente significa che le teorie e le simulazioni delle kilonove che abbiamo preso in considerazione negli ultimi 25 anni hanno una mancanza importante."

Gli scienziati sanno che quando due stelle di neutroni si scontrano, la massa combinata provoca un ulteriore collasso gravitazionale dell'oggetto appena formato, che lo trasforma in un buco nero. Tuttavia, per un breve periodo di tempo l'oggetto risultante può diventare una stella di neutroni ipermassiccia con un campo magnetico estremamente potente.

Quindi, per un solo secondo, l'oggetto studiato dai ricercatori è diventato una stella di neutroni ipermassiccia. Ciò potrebbe spiegare la kilonova sferica. "Forse una sorta di 'bomba magnetica' viene creata nel momento in cui l'energia dell'enorme campo magnetico della stella di neutroni ipermassiccia viene rilasciata quando la stella collassa in un buco nero", continua Watson. "Il rilascio di energia magnetica potrebbe causare una distribuzione più sferica della materia nell'esplosione."

È possibile che ci sia più di un meccanismo in gioco che gli scienziati potranno sviscerare ancora di più studiando nuovi oggetti simili in futuro.