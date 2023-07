Anche le stelle piccole possono distruggerci con il loro campo magnetico

Un team di astrofisici dell’Università dell’Ohio ha scoperto che le stelle più piccole del Sole possono avere campi magnetici superficiali estremamente potenti. Questo potrebbe cambiare il modo con cui modo con cui cerchiamo pianeti abitabili.

Nelle stelle delle dimensioni del nostro Sole, il magnetismo è legato alla rotazione stellare. Le stelle con una massa inferiore a quella del Sole ruotano però in modo molto diverso e per questo si riteneva che non mostrassero un'attività magnetica particolarmente intensa.

Un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters sembra però cambiare le carte in tavola. I ricercatori hanno esaminato un campione di 136 stelle nell’Ammasso dell'Alveare, scoprendo che i campi magnetici delle stelle di bassa massa in questa regione apparivano significativamente più forti di quanto i modelli attuali potessero prevedere.

Secondo gli autori della ricerca la spiegazione è da ricercare ancora una volta nella rotazione stellare: se la superficie e il nucleo di una piccola stella ruotano inizialmente allo stesso ritmo e poi assumono velocità diverse, i campi magnetici prodotti dall’astro possono intensificarsi. Questo processo può proseguire incontrastato per miliardi di anni, generando dei campi magnetici tanto potenti da essere incompatibili con ogni forma di vita (sebbene ancora lontani dai terrificanti campi magnetici delle magnetar).

Secondo gli scienziati coinvolti nello studio, questa scoperta non deve però scoraggiare la ricerca di pianeti abitabili. Al contrario, i nuovi risultati possono aiutare a migliorare la nostra conoscenza dei meccanismi di evoluzione stellare, per comprendere dove dovremmo cercare la vita in futuro.