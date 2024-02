Le stelle possono essere considerate dei Soli? La risposta lascia increduli

Sapremo qualcosa di più su di lui quando la sonda della missione Parker Solar Probe toccherà il Sole, ma il fatto che sia una stella è stato fondamentale nella nostra comprensione dell'universo. Tuttavia, non tutte le stelle possono essere considerate soli, e la definizione di cosa renda una stella un "Sole" è ancora un argomento di dibattito.

Il concetto di "Sole" si è evoluto nel tempo. Originariamente, la distinzione tra Sole, Luna, pianeti e stelle sembrava chiara. Tuttavia, l'espansione della nostra conoscenza astronomica ha reso le categorie celesti meno definite, complicando la nostra capacità di classificare i corpi celesti. Ad esempio, la controversa declassazione di Plutone a pianeta nano ha mostrato come le nostre definizioni possano cambiare in base a nuove scoperte.

Alcuni ritengono che il termine "Sole" debba essere riservato esclusivamente alla stella attorno alla quale orbita la Terra. L'uso linguistico si è evoluto, e molti ora utilizzano il termine "Soli" per descrivere stelle simili al nostro Sole, soprattutto quando queste sono al centro di altri sistemi planetari. Questa visione è sostenuta anche da enti autorevoli come il sito per bambini della NASA, che riconosce l'esistenza di "multipli Soli" in altri sistemi solari.

Non tutte le stelle, però, vengono considerate tali. La definizione tende a escludere stelle che non sono più in fase di fusione nucleare, come le nane bianche o le stelle di neutroni. Invece, stelle che continuano a fondere elementi e sono circondate da pianeti sono spesso riferite come Soli. Però, anche tra queste esistono eccezioni basate su caratteristiche specifiche, come la capacità di sostenere la vita.

Insomma, una risposta univoca alla domanda "Le stelle possono essere considerate dei Soli?" non esiste ancora.