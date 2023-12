Le stelle possono formarsi intorno ai buchi neri? La risposta è sorprendente

Nel 1930, il fisico Karl Jansky puntò la sua antenna radio verso il centro della Via Lattea, captò per la prima volta i segnali di un buco nero, Sagittarius A*. Da allora ne sappiamo molto di più, ma una domanda incuriosisce gli astronomi ancora oggi: la formazione stellare intorno ai buchi neri è possibile?

Dopo aver scoperto che il primo buco nero mai fotografato, M87, si sta muovendo, gli astronomi stanno ora tentando di studiare Sagittarius A* con la stessa precisione.

Nello specifico, sappiamo già che il nostro è circondato da diverse nubi molecolari - ovvero il medium interstellare in cui, occasionalmente, le stelle possono nascere. Tuttavia si ritiene che la loro vicinanza al buco nero causi una destabilizzazione negli accumuli di gas, rendendo impossibile la formazione di nuovi astri.

"La combinazione di un medium a bassa densità e le potenti forze mareali provenienti dal buco nero, rendono difficile la formazione stellare classica. Sarebbero fatte a pezzi prima di riuscire a collassare su se stesse," ha spiegato l'astrofisica Rosalba Perna.

Ciononostante, nuove recenti osservazioni hanno individuato alcune stelle intorno a Sgr A*, ben più vicine di quanto si credeva fosse possibile in precedenza. In particolare l'oggetto X3a sembra trovarsi in una zona unica, forse adatta per la formazione di stelle. "Questa regione, formata da un anello di gas e luce e distante pochi anni luce dal buco nero, potrebbe essere abbastanza protetta dalle radiazioni distruttive," afferma il ricercatore Florian Peißker.

Il team di scienziati ha speculato sulla possibile origine di questa stella, ma per il momento nessuna teoria è del tutto soddisfacente e sarà necessario continuare ad indagare su questo buco nero per comprenderne meglio le dinamiche. A proposito, sapevate che la rotazione di Sagittarius A sfida le teoria della relatività?