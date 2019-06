Le stelle dei prodotti Amazon non sono frutto di una media delle recensioni

Tutti coloro che hanno familiarità con Amazon si saranno imbattuti nelle recensioni dei vari prodotti, che sono riconoscibili tramite un sistema a stelle che consente di identificare rapidamente la qualità di un determinato oggetto. Si tratta di un simbolo familiare e facilmente riconoscibile anche per i meno esperti.

Quest'oggi un documento trapelato in rete, e pubblicato dal Business Insider, fa un pò di luce sul sistema.

Sorprendentemente, l'articolo pubblicato sostiene che le stelle non vengono assegnate tramite una media delle recensioni, come ipotizzato in precedenza, ma attraverso un sistema misterioso.

Amazon infatti non ha diffuso molte informazioni a riguardo, e già in passato si è dimostrata essere poco incline a parlare del sistema di valutazione e di come vengono calcolate. L'ultima dichiarazione a riguardo risale al 2015, quando ha annunciato che stava passando ad un nuovo sistema di media.

All'epoca, la società di Seattle aveva affermato di aver iniziato a dare maggiore peso nei suoi calcoli alle valutazioni più recenti, scritte da acquirenti verificati e giudicate più utili da altri clienti. Sono passati quasi cinque anni, ed Amazon non ha risposto ad una richiesta di commento giunta da parte del Business Insider, che qualche mese fa aveva condotto un'immagine sul business delle finte recensioni.

Il sistema a stelle infatti rappresenta uno dei primi indicatori in fase di acquisto, ma come vengono assegnate?