Un quarto di stelle simili al Sole 'divora sani' i loro pianeti

Alle stelle, a quanto pare, piace divorare sani i loro pianeti... almeno secondo quanto riporta un nuovo studio. Niente paura, il nostro astro non è incluso nell'equazione, perché gli esperti hanno studiato i sistemi binari, quindi quei sistemi che hanno due stelle.

É noto che le stelle consumino i loro pianeti, ma con quale frequenza accade ciò? É quello che volevamo scoprire gli scienziati in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. Molte coppie binarie hanno un comportamento inspiegabile: contengono una stella ricca di metalli e una povera di metalli, qualcosa che il documento descrive come "una delle contraddizioni più notevoli nella moderna astrofisica stellare".

Le possibilità sono due: o i modelli sono sbagliati e le stelle possono avere composizioni molto diverse, oppure è comune che una stella inghiotti un pianeta, cambiandone la sua composizione nel processo. La seconda opzione è più probabile, così il dott. Lorenzo Spina dell'Osservatorio Astronomico di Padova, insieme ai suoi coautori, ha scoperto che il 20-35% delle stelle in coppie binarie ha "mangiato" almeno un pianeta durante la sua storia.

In particolare, questo risultato è stato possibile studiando le stelle più calde con temperature superiori a 6.500 °C. Le stelle più calde hanno gusci molto più sottili, quindi l'aggiunta di un pianeta di ferro e silicio fa una notevole differenza nei dati. In poche parole è possibile studiare la composizione di questi corpi celeste per capire se, nel loro passato, abbiano "fatto uno spuntino" con un pianeta.