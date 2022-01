Quante stelle ci sono nell'universo? C'è una risposta, ma non così esatta

L’Universo in cui siamo immersi è ricco di misteri, crea molte domande nella nostra testa e non sempre si trovano risposte concrete. Telescopi come James Webb aiutano a svelare i “segreti dell’Universo”, ma ci sono anche quesiti più semplici che ci poniamo tutti. Per esempio, quante stelle ci sono nell’Universo?

Il primo passo consiste nel dare un numero approssimativo alle galassie presenti nell’Universo, veri e propri contenitori di stelle, pianeti, polvere e gas che ci circondano. Per farlo, ricercatori e astronomi si sono affidati a un vastissimo numero di fotografie di piccole porzioni del cielo, hanno calcolato il numero di galassie in un singolo frame e moltiplicato tale cifra per il numero totale di immagini necessarie al fine di immortalare l’intero cielo. Questo calcolo molto approssimativo ha portato alla “individuazione” di circa 2 trilioni di galassie nell’Universo.

Il secondo passo sarebbe calcolare quante stelle ci sono in ogni singola galassia, ma anche questa è un’avventura impossibile. Di conseguenza, la strada più semplice – seppur imperfetta – prevede la moltiplicazione del numero di stelle presenti nella nostra cara Via Lattea. Tra il nostro Sole, Proxima Centauri e molte altre stelle a noi relativamente vicine, la Via Lattea risulta avere attorno ai 100 miliardi di stelle. Moltiplicando questo numero per i due trilioni di galassie, si ottiene allora questa fantastica cifra: 200.000.000.000.000.000.000.000 stelle – tradotto in termini semplici, 200 miliardi di trilioni di stelle nell'Universo.

Si ribadisce, tuttavia, come questo calcolo sia del tutto approssimativo e che realtà come la European Space Agency sono continuamente all’opera per ottenere una stima più affidabile tramite l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione.

