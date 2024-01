È ufficiale, questo è il luogo perfetto in cui cercare la vita aliena

Da decenni gli astronomi e gli esobiologi - gli scienziati che studiano la potenziale vita extraterrestre - studiano le stelle, andando alla ricerca di indizi che testimoniano l'eventuale presenza di vita nel cosmo. Tuttavia sono state poche le prove scientifiche che hanno ottenuto in grado di sostenere la teoria di un universo colmo di UFO.

A cambiare la prospettiva di questo giovane campo di ricerca si sono avvicendati vari studi, tra cui uno pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal Letters. Tra le sue pagine, gli autori sostengono che per avere maggiori possibilità di scoprire un vero pianeta alieno, abitato da altri organismi, dovremmo concentrarci sulle stelle più antiche della nostra galassia.

Esse sono fra quelle che hanno garantito maggiori possibilità e tempo di sviluppo ai loro pianeti, così da sviluppare la vita e un grande numero di specie, rispetto ad altre stelle più giovani che, seppur imponenti, non hanno goduto delle stesse opportunità.

Secondo gli scienziati, il magnetismo delle stelle più vecchie consente anche alla flora e alla fauna di proteggersi in modo migliore dalle radiazioni cosmiche profonde, come accade ripetutamente sulla Terra.



Queste radiazioni sono molto disturbanti e possono ridurre a 0 le possibilità di trovare la vita su un determinato pianeta. All'interno del sistema solare è il magnetismo del Sole, insieme a quella di Giove, Saturno e della stessa Terra a tenerle lontane dalla nostra superficie.

Per compiere questo studio e determinare se le stelle vecchie, con più di 5 miliardi di anni, offrono davvero maggiori possibilità ai loro pianeti di sviluppare la vita, gli astronomi hanno lavorato con alcuni strumenti molto particolari, come il "Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic" e il "Transiting Exoplanet Survey Satellite" della Nasa.

In gergo tecnico i pianeti extrasolari vengono definiti esopianeti e in media sono molto diversi rispetto a quanto pensiamo. Possono essere più grossi e luminosi di Giove o così tanto vicini alle loro stelle da essere considerati inospitali rispetto ai nostri standard di vita.

Il più vicino esopianeta esistente si trova molto vicino alla Terra, neanche 17.000 anni luce, e per descriverlo gli scienziati hanno speso mesi, se non anni, per migliorare le loro tecniche di osservazione.