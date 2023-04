'Stendiamo un velo pietoso': perché usiamo tale espressione in questo modo?

“Guarda, ‘stendiamo un velo pietoso’ e non ne parliamo più”, ti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di utilizzare questa espressione per evitare di parlare di un argomento doloroso o imbarazzante. Ma come ha fatto questo detto così “preciso” ad esser applicato in differenti contesti, come l’aforisma “piangere come un vitello”?

L’origine dell’espressione risale a molti secoli fa, quando questi rivestimenti erano molto più che semplici accessori di abbigliamento. Nel mondo classico (antica Grecia e Impero Romano) i veli venivano utilizzati per moltissimi scopi: proteggere il volto delle donne, nascondere le nudità oppure per coprire il corpo di un defunto alla vista dei presenti, così da preservare la dignità del morto e alleviare il dolore dei cari.

Tuttavia, col passare del tempo, l’uomo ha continuato ad concepire ulteriori funzionalità per i veli; ad esempio, veniva spesso utilizzato per coprire il volto delle donne in occasioni di lutto o in momenti di grande dolore.

Rifletteteci un attimo: finora abbiamo continuato ad elencarvi tutte funzionalità che vertono sul “coprire” qualcosa di imbarazzante (le nudità), doloroso (il volto del defunto) o intimo (l’espressione della propria sofferenza); guarda caso, sono proprio i campi di applicazione del detto “stendiamo un velo pietoso”! Inoltre, i veli sono anche simboli di rispetto e delicatezza.

Ecco perché, spesso e volentieri, si ricorre alla nota formula per non provocare ulteriori sofferenze agli altri.