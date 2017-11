Stephen Hawking: "Ho paura che le AI possano rimpiazzare interamente l'umanità"

Se siete alla ricerca di notizie rassicuranti questa non fa per voi:ha rilasciato di recente una intervista al noto magazine Wired, nel corso della chiacchierata ha avuto modo di ribadire la sua tesi secondo la quale, presto o tardi, l'uomo dovrà colonizzare altri pianeti per sopravvivere. I motivi? Anche per via delle

Non si tratta della prima volta in cui Hawking ha rilasciato dichiarazioni catastrofiche sul tema: lo scorso Marzo al Times aveva detto che un'apocalisse delle AI sarebbe imminente, sostenendo che l'umanità avrebbe dovuto cooperare a livello globale per gestire queste nuove tecnologie; sul The Guardian in più occasioni il celebre fisico aveva parlato anche delle implicazioni della automatizzazione sui lavori della classe media.

Questa volta Hawking avrebbe detto a Wired di temere fortemente che le AI potrebbero rimpiazzare l'umanità nel suo insieme: "se oggi abbiamo i virus, in futuro potremmo avere AI che si replicano, migliorano e diffondono in autonomia".



"Si tratterebbe di una nuova forma di vita in grado di superare gli uomini".