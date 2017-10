Stephen Hawking pubblica online la propria tesi di laurea

Per tutti i numerosi appassionati di spazio ed, in generale, di, questo lunedì di fine Ottobre si apre con una piacevole sorpresa. Il famoso scienziato, infatti, ha pubblicato online la propria tesi di laurea.

Si tratta di un documento di inestimabile valore, che ci permette di capire la visione che aveva Hawking dell’universo prima dello sviluppo delle sue teorie sui buchi neri. La tesi, che risale al 1966, è disponibile a questo indirizzo e può essere letta gratuitamente.

La speranza di Hawking è che questa decisione “ispiri le persone di tutto il mondo a guardare verso le stelle e non verso i propri piedi”, ha affermato il famoso cosmologo e matematico britannico.

Inutile dire he non si tratta di una lettura facile, soprattutto per i non esperti, ma vi consigliamo comunque di buttarci un occhio.

L’Università di Cambridge ha affermato che quella di Hawking è “l’opera più richiesta di sempre”, ed ha approfittato di questo avvenimento per annunciare che da ora in poi tutti i laureandi dovranno fornire al college una copia digitale delle tesi di Laurea, che saranno pubblicate sulla piattaforma.