Stephen Hawking voleva creare 'buchi neri' sulla Terra ed è possibile

L'LHC è un acceleratore di particelle a forma di anello costruito principalmente per produrre bosoni di Higgs, con una circonferenza totale di 27 chilometri accelera protoni e antiprotoni fino al 99,9999991% della velocità della luce. Sapete che le persone avevano paura che durante il suo primo utilizzo potesse creare un buco nero?

In tre punti lungo l'anello, i fasci di particelle accelerate possono collidere, creando condizioni altamente energetiche simili a quelle presenti nell'universo una frazione di secondo dopo il Big Bang, quando le temperature superavano i milioni di miliardi di gradi.

Qualsiasi cosa può diventare un buco nero se compressa in un volume sufficientemente piccolo. Anche una singola coppia di protoni e antiprotoni accelerati quasi alla velocità della luce e fatti collidere in un potente acceleratore di particelle formerebbe un buco nero, se la collisione concentrasse abbastanza energia in un volume sufficientemente piccolo.

Sarebbe sicuramente un minuscolo buco nero, con una breve esistenza, poiché si evaporerebbe istantaneamente attraverso la radiazione di Hawking. Se la speranza di Stephen Hawking e il direttore generale del CERN, Rolf Heuer, di creare buchi neri si fosse avverata, avrebbe segnato la fine della ricerca pluriennale dei fisici delle particelle nell'esplorare la natura a distanze sempre più ridotte facendo collidere particelle con energie in continuo aumento.

Venne intentata anche una causa in tribunale per la paura di questo evento, ma venne respirante perché "le paure speculative di danni futuri non costituiscono danni effettivi che giustifichino un'azione legale."