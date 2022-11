Stephen King minaccia di lasciare Twitter, risponde Musk: 'abbiamo bisogno di soldi'

Il nuovo CEO di Twitter Elon Musk ha risposto al popolare scrittore Stephen King, il quale ha minacciato di lasciare la piattaforma qualora dovesse davvero debuttare l’abbonamento da 20 Dollari al mese per mantenere il profilo verificato.

Le prime indiscrezioni sono emerse nella giornata di ieri: a quanto pare Twitter vuole lanciare un nuovo abbonamento, da 19,99 Dollari al mese, che garantirà la verifica del profilo e la relativa spunta blu. Secondo le indiscrezioni, questo sistema sarà esteso non solo ai nuovi utenti, ma anche a coloro che dispongono già del profilo verificato. Stephen King è tra questi ma evidentemente non ha alcuna intenzione di pagare.

Lo scrittore senza mezzi termini si è detto pronto a lasciare il social network di microblogging, ma non è tardata ad arrivare la risposta del proprietario. “Dobbiamo pagare i conti in qualche modo! Twitter non può fare affidamento esclusivamente sugli inserzionisti” ha affermato il CEO di Tesla e SpaceX, il quale ha suggerito che la quota di verifica di Twitter potrebbe essere di 8 Dollari al mese. “Spiegherò la logica in una forma più lunga prima che ciò venga implementato. È l’unico modo per sconfiggere i bot e i troll” continua Musk, che però non ha convinto l’autore di best seller. “Non sono i soldi, è il principio della cosa” ha affermato King.