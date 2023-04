Stephen King contro il 'nuovo' Twitter, la risposta di Elon Musk è ironica

Dopo il botta e risposta tra Stephen King ed Elon Musk di qualche mese fa, in cui il leggendario scrittore aveva minacciato di lasciare la piattaforma in caso di debutto di un abbonamento da 20 Dollari al mese, l’ideatore di IT ha nuovamente attaccato il social network,

King, in un tweet pubblicato qualche ora fa e che ha già raggiunto oltre 4,9 milioni di visualizzazioni e migliaia di mi piace e retweet, ha affermato senza mezzi termini che “Twitter è come un quartiere un tempo piacevole che è diventato sgangherato e un pò minaccioso”. Una similitudine che è stata accolta in maniera contrastante da molti: alcuni hanno ironizzato, altri gli hanno nuovamente chiesto di abbandonare il social network (sebbene il suo profilo sia tra i verificati e quindi tra i paganti di Twitter Blue).

A stretto giro è arrivata la risposta sarcastica ed ironica di Elon Musk, che l’ha invitato a smetterla con i complimenti nei suoi confronti.

Negli scorsi giorni Elon Musk ha sostituito il logo di Twitter con quella di Dogecoin, e dopo oltre 24 ore in cui collegandosi al sito si vedeva lo Shiba Inu, è tornato l’uccellino iconico che accompagna da sempre il social network. Anche questa scelta ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti, che hanno accusato Musk di insider trading.