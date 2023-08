Stephen King spiega perché l'IA non prenderà il posto degli scrittori... per ora

Dopo aver scoperto che i suoi libri sono finiti negli enormi dataset dell'IA, anche il famosissimo autore horror Stephen King ha detto la sua su ChatGPT, Bing AI e compagnia. Ai microfoni di un importante giornale americano, King ha spiegato con enorme lucidità cosa pensa del futuro dell'IA e della possibilità che essa sostituisca gli scrittori.

Parlando con l'Atlantic, Stephen King ha criticato l'utilizzo dei suoi libri per l'IA e per il training di Chatbot come quelli di OpenAI, Microsoft, Google e Meta. L'autore è uno dei molti le cui opere sono finite (ovviamente senza alcun permesso) nel "calderone" dell'IA, ma sembra essere molto meno preoccupato di diversi suoi colleghi delle implicazioni che ciò potrebbe avere per il suo futuro.

D'altro canto, Stephen King è una star di fama mondiale le cui opere non solo terrorizzano milioni di lettori, ma hanno anche generato un business milionario, tra trasposizioni cinematografiche e televisive, merchandise e chi più ne ha più ne metta. Difficile dunque che l'IA riesca a sostituirlo a breve, anche se lo stesso - secondo alcuni - potrebbe non valere per gli scrittori emergenti.

Anche in questo caso, però, Stephen King non è del tutto catastrofista. L'autore, infatti, ha spiegato all'Atlantic di non essere preoccupato né per sé stesso né per i suoi colleghi. Illustrando un passaggio di un libro della saga della Torre Nera (che, ironia della sorte, sfiora anche il tema dell'IA), lo scrittore ha spiegato perché, secondo lui, nessun Chatbot si avvicinerà mai alla creatività di un autore umano.

"Un personaggio si avvicina da dietro ad un altro e gli spara alla testa con un piccolo revolver. Quando l'assassino gira il corpo dell'uomo morto, vede un piccolo rigonfiamento sulla fronte. Il proiettile non è completamente uscito dal cranio. Quando mi sono seduto a scrivere, quel giorno, sapevo che avrei scritto di quell'omicidio, e sapevo che l'arma sarebbe stata una pistola. Ciò che non sapevo, invece, era che avrei parlato di quel rigonfiamento: si trattava di un momento di genuina creatività, nato perché mi trovavo dentro la storia e perché stavo vedendo con gli occhi dell'assassino. È stato una sorpresa per me, e quell'immagine ha tormentato il personaggio per tutto il resto del romanzo", spiega King.

L'autore conclude aggiungendo che "una macchina si sarebbe mai inventata quel rigonfiamento? Sono convinto che non l'avrebbe fatto". L'incrollabile certezza dell'autore, però, viene meno con una piccola aggiunta finale, che lascia trasparire un atteggiamento meno ottimista di quello ostentato lungo tutto il resto dell'intervista: "devo però fare una precisazione, anche se con riluttanza: non è vero che una macchina non può inventarsi una cosa simile. Non può farlo per ora".