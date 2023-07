Stephen King trolla Elon Musk per il cambio di nome da Twitter in X: la risposta

Anche in passato Stephen King ed Elon Musk erano stati protagonisti di botta e risposta sul social network. Lo scrittore, nella fattispecie, proprio qualche mese fa aveva attaccato duramente le prime decisioni assunte dal nuovo proprietario del social network, ma il tono dell’ultimo tweet è scherzoso sebbene nasconda un messaggio.

La scorsa notte, infatti, l’autore di IT ha ripetutamente scritto “Twitter” in un messaggio, quasi a rimarcare la sua posizione di contrarietà al cambio di nome da Twitter ad X imposto da Elon Musk ad inizio settimana. "Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter" ha scritto King, per poi aggiungere poco dopo “nel caso non l'avessi capito: Twitter”.

A stretto giro è arrivata la replica di Elon Musk che ha risposto con un laconico “Xx”, condito dall’emoticon di un bacio.

Sempre la scorsa notte, Elon Musk ha annunciato che X sarà utilizzabile solo in dark mode, in quanto a sua detta conferisce alla piattaforma un aspetto “migliore in ogni modo possibile”. Poco dopo l’annuncio del rebranding, Musk ha anche spiegato che a lungo andare X permetterà agli utenti di gestire tutto il mondo finanziario all’interno dell’applicazione. Nessuna informazione su quando sarà disponibile questa novità, però, ma la così detta "app per tutto" sembra avvicinarsi.