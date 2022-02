Steve Aoki a sorpresa: 'ho guadagnato più con gli NFT che con la musica'

Nonostante il calo delle vendite di NFT, i Token Non Fungibili sembrano essere una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Emblematiche sono le dichiarazioni del DJ e producer Steve Aoki, arrivate nel corso di un evento tenuto nel weekend.

Aoki, nella fattispecie, ha annunciato che lo scorso anno ha venduto un NFT al prezzo di 888.888,99 Dollari, ma la sua fortuna deriva anche da altri Token con valore molto alto, tra cui quelli dello Bored Ape Yacht Club.

"I dieci anni in cui ho fatto musica e pubblicato sei album sono quasi nulli in termini di guadagni rispetto a quanto ho incassato lo scorso anno con gli NFT, che mi hanno fruttato di più" ha affermato Aoki, secondo cui "dato che gli NFT musicali sono diventati sempre più importanti ed integrati nel modo in cui supportiamo gli artisti, le etichette musicali dovranno sicuramente fare di più che aggiungere la canzone ad una playlist".

Nel frattempo, sempre dal fronte degli NFT, questa mattina abbiamo riportato la notizia che OpenSea è stata vittima di una campagna di phishing e sono stati rubati Token per la bellezza di 1,7 milioni di Dollari. La scorsa settimana è avvenuto nel Regno Unito il primo sequestro di NFT al mondo, per sospetta frode da 1,9 milioni di Dollari.