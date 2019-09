Steve Jobs e 'l'antidoto' contro i problemi di privacy che non ha funzionato

Ogni tanto "ripescare" qualche vecchia intervista può essere utile per ricordare cosa si diceva anni fa in merito all'epoca odierna e per capire che anche i grandi del mondo della tecnologia possono sbagliare le loro previsioni. In particolare, nel 1981 Steve Jobs fece delle dichiarazioni che oggi sarebbero impensabili.

Infatti, come riportato anche da Gizmodo, lo storico cofondatore di Apple venne intervistato durante il telegiornale News Nightline della ABC. All'epoca, il dibattito principale era quello dei computer e del fatto che questi ultimi potessero in qualche modo violare la privacy dei comuni cittadini. Alle domande del giornalista, Jobs ovviamente negò tutto e cercò di rassicurare gli americani in merito, arrivando a definire il computer come "la bicicletta del 21esimo secolo".

"Il governo ha la capacità, utilizzando i computer, di ottenere su di noi tutti i tipi di informazioni. Non siamo nemmeno consapevoli del fatto che queste informazioni siano in mano loro. [...] Non è pericoloso?", chiese il giornalista Ted Koppel a Jobs. "Beh, penso che la migliore protezione contro qualcosa del genere sia un pubblico molto istruito, e in questo caso esperto di computer", rispose Steve, sottolineando anche che di lì a breve sempre più persone avrebbero avuto un computer in casa e che questo problema si sarebbe risolto da solo grazie al diffondersi della tecnologia.

Purtroppo, come ben sappiamo, le previsioni di Jobs non si sono ancora avverate, come testimoniano, ad esempio, i recenti accadimenti legati a Facebook.