Steve Jobs l'avrebbe chiamato diversamente: ecco il vero nome di Safari

Un momento nostalgia ogni tanto serve anche per ricordarci che dietro ai nostri dispositivi ci sono grandi sogni e grandi persone. In tal senso, Steve Jobs era davvero un gigante della tecnologia sia per visione che per risultati.

La sua vita professionale può essere facilmente ricostruita sulla base di dispositivi incredibili, dall'iPod all'iPhone, ma nel corso della sua gestione abbiamo avuto modo di conoscere anche software come Safari. A proposito, sapete come lo voleva chiamare?

Sappiamo che Steve Jobs aveva un nomignolo per Facebook, ma anche il browser di Cupertino ne aveva uno piuttosto curioso ed è esattamente quello che state pensando: il suo nome di corridoio era proprio iBrowse e no, non è quello che gli aveva affibbiato Steve, il quale, da buon sognatore, avrebbe voluto chiamarlo "Freedom".

A raccontarlo in questi giorni è stato Don Melton, un ex Ingegnere di Apple e tra le personalità di spicco dell'avvio allo sviluppo di Safari. Bocciato Freedom, un altro nome abbastanza suggestivo tra quelli proposti è stato "Alexander", in onore di Alessandro Magno.

Infine, il nome Safari venne approvato ad appena quattro settimane dal lancio ufficiale del 2003.

Insomma, possiamo solo immaginare quanti nomi siano fioccati su quella lavagna in fase di brainstorming e proprio a proposito di Safari, Melton non si ricorda chi è che l'ha proposto. A ogni modo, l'ex Ingegnere Apple a cuore aperto ha affermato: "a chiunque abbia proposto Safari come nome, grazie!"



