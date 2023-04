Steve Jobs: le lettere inedite del fondatore di Apple in arrivo in un nuovo libro

Sono passati ben 16 anni dalla presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs: ormai il compianto fondatore di Apple è entrato di diritto nella storia dell'informatica. Proprio per omaggiare l'ex-CEO della Mela Morsicata, l'Archivio Steve Jobs ha svelato un ebook ricco di dichiarazioni inedite, interviste e lettere del visionario di Cupertino.

Come riportano i colleghi di 9to5Mac, l'ebook è stato annunciato dallo Steve Jobs Archive, l'istituto ufficiale che si occupa di preservare la memoria di Steve Jobs e che, per raggiungere il suo scopo, lavora da mesi insieme alla famiglia Jobs, agli eredi dell'ex-CEO di Apple ed al colosso di Cupertino stesso. L'ebook arriverà sulle principali piattaforme digitali l'11 aprile, sarà completamente gratuito e, ovviamente, sarà scritto in lingua inglese.

Il libro, intitolato "Make Something Wonderful", è la prima pubblicazione dello Steve Jobs Archive, e raccoglie una serie di interviste rilasciate dal fondatore della Mela Morsicata, parte della sua corrispondenza con colleghi, amici e parenti, e persino alcuni documenti esclusivi dell'imprenditore. Tra i momenti che verranno toccati dal saggio abbiamo la fondazione di Apple e l'estromissione di Jobs dal suo CDA, la nascita di Pixar e di NeXT e, infine, il ritorno di Jobs ai vertici di Cupertino.

Al momento non sappiamo se il libro riceverà mai una versione cartacea o se sarà tradotto in altre lingue, ma lo Steve Jobs Archive ha già comunicato che il testo sarà introdotto da un saggio di Laurene Powell Jobs, vedova ed erede di Steve Jobs, e dovrebbe contenere anche dei contributi di Jony Ive, storico designer di Apple. Proprio Powell Jobs e Ive sono stati due dei fondatori dell'Archivio nel mese di settembre 2022, con l'idea di farne una "banca dati" di tutto ciò che riguardasse il fondatore di Apple, la sua carriera e la sua vita personale.

Secondo chi l'ha scritto, "Make Something Wonderful" vuole ispirare i lettori a perseguire i propri sogni e a farsi guidare dal proprio intuito: il titolo stesso dell'opera, infatti, deriva da una frase pronunciata da Steve Jobs durante un incontro Apple, durante il quale egli avrebbe detto che "uno dei modi in cui credo che le persone esprimano il loro apprezzamento per gli altri esseri umani è quello di creare qualcosa di bellissimo ["make something wonderful"; ndr] e renderlo disponibile a tutti".