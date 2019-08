No, Steve Jobs non è vivo: la foto in Egitto messa in giro dai complottisti

Se usato male, Reddit è un brutto posto, lo sappiamo. Nelle ultime ore, infatti, i complottisti hanno sfruttato il noto sito Web per diffondere una falsa notizia che vorrebbe Steve Jobs ancora vivo, con tanto di una sua fotografia in Egitto. Insomma, siamo alle solite e ovviamente niente di tutto ciò è vero.

Steve Jobs è morto, all'età di 56 anni, il 5 ottobre del 2011, 8 anni dopo la prima diagnosi di tumore al pancreas. Ci sono però delle persone che sembrano non volerlo accettare e, come è già avvenuto in passato per numerose celebrità, preferiscono credere alle più disparate teorie del complotto. La storia di Jobs è già stata ripetutamente svelata al pubblico e quindi non c'è nemmeno bisogno di commentare quanto sostenuto dai complottisti.

Quello che fa scalpore è come delle persone possano partire da una semplice foto di un tizio che somiglia vagamente a Steve Jobs e iniziare ad associare tutto questo a un incredibile complotto internazionale. Per fortuna, sul Web c'è anche chi prende i complottisti con ironia: alcuni utenti hanno suggerito ad Apple di sfruttare il momento per assumere il sosia di Steve Jobs e metterlo a capo dell'azienda. Siamo dinanzi all'ennesima notizia falsa rilanciata online, ridiamoci un po' su, che è meglio.