Steve Jobs presenta il primo iPad: sono passati esattamente 10 anni

27 gennaio 2010. Steve Jobs sale sul palco della conferenza organizzata da Apple giusto pochi giorni dopo la fine dell'annuale Consumer Eletronic Show (CES) di Las Vegas. L'abbigliamento è quello classico e gli appassionati del primo iPhone lo ricordano molto bene: è lo stesso del keynote del 2007.

Si respira già dai primi secondi che sarà una serata magica: Jobs non fa nemmeno in tempo a mettere piede sul palco che il pubblico è già in visibilio. Il boato soffoca quasi il suo "Thank you", tanto che Steve è costretto a ripeterlo più volte. Il pubblico smette di applaudire, Jobs annuncia: "Vogliamo far partire il 2010 come si deve, annunciando un prodotto veramente magico e rivoluzionario".

Steve afferma però che prima vuole svelare qualche aggiornamento. Il pubblico non fa una piega e applaude ad ogni minimo "annuncio", dai dati di vendita dell'iPod ai guadagni di Apple. Passa qualche minuto e Jobs parla di prodotti per certi versi "migliori di un laptop e migliori di uno smartphone": tutti si chiedono dove voglia arrivare.

Mentre tutti attendono l'annuncio, Steve afferma, riferendosi ai rumor emersi prima della conferenza: "Alcune persone pensano si tratti di un netbook. Il problema è che i netbook [...] sono lenti, hanno display di bassa qualità e fanno girare software 'goffi'. [...] Sono semplicemente dei laptop più economici".

Il pubblico ride sonoramente e Jobs tira fuori l'asso dalla manica: "L'abbiamo chiamato iPad". Il pubblico risponde con un fragoroso applauso, seguito dalla comparsa di un render del tablet sul maxischermo e dalla presentazione pratica effettuata da Steve sul palco. Il resto è storia.

Ebbene, pensate che, come riportato anche da The Verge, sono già passati 10 anni da quel momento. Che dire, la "telecronaca" era più che meritata.