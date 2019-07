Steve Jobs e quelle 'strane' telefonate al CEO di Spotify del 2010

Una nuova intervista rilasciata dagli autori del libro Spotify Untold per Variety ha svelato un interessante retroscena sull'arrivo della piattaforma di streaming musicale nei mercati occupati da Apple con iTunes Store. Secondo quanto svelato, Steve Jobs avrebbe chiamato ripetutamente Daniel Ek al telefono "respirando profondamente".

Il tutto risale al 2010, quando Spotify aveva iniziato ad avvicinarsi al mercato statunitense, una mossa che probabilmente non era stata accolta favorevolmente da Apple. Con lo stress crescente e l'industria musicale sotto pressione, Ek ha svelato ad un collega che Jobs lo chiamava ripetutamente al telefono per "farlo uscire di senno".

Gli autori del libro, i giornalisti svedesi Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson, affermano che mentre questo particolare non è verificabile al 100%, la storia proviene da una "fonte attendibile".

"Se Steve Jobs abbia effettivamente chiamato Daniel Ek è qualcosa che non sapremo mai" hanno affermato i due scrittori. "Per noi, l'affermazione di Ek è un riflesso di quanto paranoico ed ansioso si sia sentito nel 2010, quando a Spotify è stato negato l'accesso al mercato statunitense, in gran parte a causa delle pressioni di Apple. Le principali case discografiche sono state abbastanza fedeli all'iTunes Music Store e personalmente a Jobs".

Il libro racconta la storia e di retroscena che hanno portato a diventare Spotify la principale piattaforma di streaming a livello mondiale, ma gran parte delle pagine sono dedicate alla guerra con Apple.

Il tutto ha portato alla scoperta di un periodo in cui Steve Jobs avrebbe lavorato insistentemente per ostacolare Spotify, facendo pressione psicologica sul rivale. Il tutto a più di cinque anni dal lancio di Apple Music.