Steve Wozniak ad Elon Musk: 'se vuoi vedere come può ucciderti l'IA compri una Tesla'

Lo scetticismo di Elon Musk sull’intelligenza artificiale è cosa nota, ma arriva un attacco frontale da parte di Steve Wozniak ad Elon Musk. Il fondatore di SpaceX infatti a più riprese ha affermato che uno sviluppo indiscriminato dell’IA potrebbe rappresentare un pericolo per l’umanità.

Ebbene, parlando con la CNN il cofondatore di Apple Steve Wozniak ha affermato senza mezzi termini che le persone che vogliono capire se “l’intelligenza artificiale sta cercando di ucciderti”, dovrebbero “prendere una Tesla”. Il riferimento è ovviamente alla tecnologia di guida autonoma integrato nelle vetture Tesla, su cui evidentemente il programmatore informatica nutre non poche riserve.

Non si tratta della prima volta che Woz si scaglia contro il miliardario. Qualche anno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia in cui Wozniak affermava di non credere a niente di ciò che dice Musk, ma a più riprese ha mostrato il suo entusiasmo per i veicoli elettrici, in. particolare dopo le sue visite a Supercharger di Tesla.

Qualche settimana fa, Elon Musk ed un gruppo di esperti e ricercatori ha pubblicato una lettera in cui ha chiesto uno stop di 20 giorni allo sviluppo dell’intelligenza per consentire di stabilire il perimetro ed evitare possibili problemi per l’umanità. Il sudafricano infatti ritiene da tempo che l’IA rappresenti un grave problema per gli esseri umani.