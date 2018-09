Steve Wozniak a un fan: 'Con un paio di anni di differenza, avresti potuto fondare Apple'

Steve Wozniak, informatico e inventore statunitense conosciuto dai più come uno dei padri del personal computer, ha detto a un fan che avrebbe potuto fondare Apple.

Il tutto è avvenuto dopo che Wozniak ha ricevuto una delle tante e-mail nella sua casella di posta. Dovete sapere, infatti, che da qualche anno Steve possiede un sito personale dove risponde alle "lettere" dei fan. Questo per far capire meglio la personalità di Woz, come scritto da lui stesso nella relativa pagina.

Ebbene, qui si trovano informazioni e dichiarazioni particolarmente interessanti, con l'informatico che ragiona su diversi aspetti, non mandandole di certo a dire. Infatti, in una delle "lettere", Woz risponde a un fan in questo modo: "Almeno Microsoft aveva il buon senso di vedere cosa faceva Apple e copiarlo". Insomma, vi invitiamo a farvi un giro sulla pagina delle "lettere", non ve ne pentirete.

Tra tutti questi contenuti, però, ne abbiamo scelto uno che ci dice molto sulla vita di Wozniak e che fa capire diversi aspetti della sua personalità. Riportiamo di seguito la traduzione della conversazione in questione.

Fan: "Steve, Ehi, ho appena trovato il tuo sito web! Ho sempre desiderato scriverti, ma ho dovuto scoprire il tuo sito con il suo bel invito a inviare lettere per decidermi. Sono stato un fan di Apple sin dal liceo. Papà comprò un Apple II molto presto. Era circa il numero di serie 3700. Poco dopo ho iniziato a frequentare la scuola di elettronica e l'Apple era eccezionale per l'apprendimento dello sviluppo hardware/software. [...]

Ho comprato un vero computer Apple I al college, e l'ho usato per saperne di più sull'h/w. Fatto il bonifico bancario di alcuni banchi di DRAM, ho aggiunto un jumper di protezione/abilitazione alla scrittura per la parte posteriore [...]. Ho poi aggiunto porte parallele, timer e un DAC per fare quella roba sinusoidale di sintesi delle forme d'onda. [...]

Ho un seminterrato di roba vecchia, un Apple I, un paio di Apple II, un paio di IIc, un Apple III, un IMSAI e un Altair. E un mucchio di Mac, non posso separarmi da loro. Tuttavia, a causa di motivi di spazio, sono passati KIM-1, AIM-64 e un sacco di altri computer. Sono contento di aver salvato quello che ho fatto, solo pensare a KIM e AIM mi rende un po' nostalgico. Un giorno devo fare una foto all'Apple I. Sembra così accartocciato, mi sento male per i tagli e i jumper su di esso ora, ma sicuramente mi ha aiutato a conoscere i computer".

Steve Wozniak: "La tua storia è simile alla mia vita, ho imparato vedendo, modificando e avendo abilità tecniche. Con un paio di anni di differenza, avresti potuto fondare Apple, sul serio. Sei così fortunato ad avere la vecchia attrezzatura. Non riesco a credere che tu abbia effettivamente un Apple I. Mi sono liberato di molte delle mie vecchie cose perché stavano occupando 4 armadi, ma da allora mi sono pentito di questo. Avevo circa ogni prodotto Apple, tra programmi e dispositivi".

Insomma, il fan di Wozniak ha dimostrato di saper effettivamente mettere mano a un vecchio personal computer, motivo per cui l'informatico afferma che avrebbe potuto fondare Apple.