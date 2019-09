Steve Wozniak loda Apple Watch 4: 'Riduce la dipendenza da smartphone'

Ad una settimana esatta dal keynote Apple del 10 Settembre, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe svelare la nuova generazione di iPhone ed Apple Watch, arriva un attestato di stima importante nei confronti dello smartwatch. A pronunciarlo è l'ex fondatore di Apple, Steve Wozniak.

Woz nel corso di una recente intervista ha condiviso i propri pensieri su vari argomenti, e si è focalizzato principalmente sulla serie di indossabili del colosso di Cupertino, di cui si è detto grande fan.

A differenza di molti utenti, però, il programmatore non adora Apple Watch per le funzionalità legate alla salute, ma perchè gli aiuta a ridurre il tempo trascorso sullo smartphone. Dato che i nuovi modelli offrono anche la connettività cellulare, può facilmente uscire di casa senza lo smartphone e rimanere in contatto con la moglie, mentre quando è a casa usa solo il PC per inviare email, il tutto senza utilizzare l'iPhone.

Come dicevamo poco sopra, la prossima settimana Apple dovrebbe presentare il nuovo modello di Apple Watch, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe anche includere una funzionalità di monitoraggio del sonno.

Il fulcro della nuova esperienza però sarà senza dubbio rappresentato dal nuovo watchOS 6, che porterà l'App Store sul polso di milioni di utenti, consentendo di installare le applicazioni senza passare per lo smartphone.

Wozniak ha anche espresso la sua soddisfazione per l'impegno di Apple nel proteggere la privacy degli utenti in maniera migliore rispetto ad altre società, ma ancora una volta ha sottolineato che secondo la sua visione dovrebbe essere divisa come fatto da HP.