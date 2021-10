Steve Wozniak non è convinto da iPhone 13? Non vede differenze da iPhone 12

La più recente "discussione" tra gli appassionati di tecnologia riguarda alcune dichiarazioni rilasciate da Steve Wozniak relativamente alla gamma iPhone 13. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il cofondatore di Apple si è realmente dimostrato non propriamente convinto delle ultime scelte della società di Cupertino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Wozniak nel corso di un'intervista rilasciata a Yahoo Finance ha affermato di non vedere sostanziali differenze tra iPhone 12 e iPhone 13. Più precisamente, secondo il cofondatore di Apple l'attuale software sarebbe ancora in grado di funzionare come si deve anche sui modelli più datati, aspetto che "vanificherebbe" un po' le novità proposte dai nuovi smartphone. Insomma, Wozniak non sembra essere propriamente entusiasta della strada percorsa dall'azienda di Tim Cook.

In ogni caso, chiaramente il 71enne Wozniak è "fuori dal gioco" da un bel po' di tempo, ma nel corso degli anni non si è di certo tirato indietro quando ha avuto qualcosa da dire. Questo sia quando si è trattato di fare elogi ad Apple che quando invece c'è stata qualche "tirata d'orecchio" da fare. A tal proposito, ovviamente in virtù del suo importante ruolo di cofondatore dell'azienda, le sue parole puntualmente "riecheggiano" negli ambienti virtuali popolati dagli appassionati del mondo della tecnologia, anche se chiaramente l'importanza di queste affermazioni non è più quella di un tempo all'interno della società di Tim Cook.

Per il resto, le dichiarazioni effettuate da Wozniak rientrano ovviamente in un contesto più ampio in cui è stato analizzato il mondo tech in generale (criptovalute comprese), che potreste voler approfondire integralmente mediante il video accessibile tramite il link in fonte.