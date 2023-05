Steve Wozniak preoccupato: l'IA potrebbe essere usata per truffare gli utenti

Nella stessa intervista in cui Steve Wozniak aveva attaccato Tesla sull’IA, il cofondatore di Apple si è soffermato su un altro pericolo portato dall’intelligenza artificiale: le truffe.

Secondo The Woz, infatti, il proliferare di chatbot ed intelligenze artificiali come ChatGPT potrebbe rendere più difficile individuare le truffe, e per tale motivo i contenuti artificiali creati dall’IA dovrebbero essere chiaramente etichettati come tali. Per tale ragione, il cofondatore di Apple ritiene necessario per le autorità adottare una regolamentazione seria per evitare che i malintenzionati possano prendere il controllo della tecnologia per truffare gli utenti.

The Woz però ha frenato su altri pericoli, ed ha osservato che la mancanza di emozioni impedirà all’intelligenza artificiale di sostituire gli umani a livello lavorativo. Wozniak ha anche affermato che coloro che pubblicano testi scritti dall’IA hanno la responsabilità di etichettarli come tali: “un essere umano deve davvero assumersi la responsabilità di ciò che viene generato dall’IA” ha affermato Wozniak, che però non ha citato alcuna azienda in particolare.

Qualche giorno fa, anche l’amministratore delegato di Apple aveva parlato dell’IA e nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari ha spiegato che bisogna essere cauti, sebbene la tecnologia sia interessante e sia già integrata in molti dei suoi prodotti.