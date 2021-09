Steve Wozniak presenta la sua compagnia spaziale privata: 'sarà diversa dalle altre'

Il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, ed il fondatore di Ripcord, Alex Fielding, hanno annunciato la fondazione di una nuova società spaziale battezzata "Privateer" che mira a "mantenere lo spazio sicuro ed accessibile a tutta l'umanità".

Wozniak nel tweet pubblicato in nottata non ha diffuso molte informazioni sugli obiettivi che si è prefissata Privateer, e fa riferimento ad una "società spaziale privata diversa dalle altre". Maggiori informazioni saranno però annunciate nel corso della prossima conferenza AMOS di questa settimana.

Nel trailer però sono presenti diversi indizi su Privateer: si intravedono dei lanci di razzi e voli spaziali, oltre che un manichino per un crash test, una stazione spaziale rotante e degli asteroidi.

Non è chiaro se Privateer andrà a posizionarsi nello stesso segmento occupato da SpaceX di Elon Musk, ma chiaramente prima di trarre le conclusioni di rito è buona regola attendere i dettagli da parte dei diretti interessati.

Qualche mese fa Steve Wozniak aveva parlato del Bitcoin affermando che potrebbe essere come l'oro. In passato erano arrivate anche delle particolari dichiarazioni di Woz su Elon Musk, che era stato etichettato dal co-fondatore di Apple come "un buon venditore come lo era Steve Jobs". Chissà che ora non abbia davvero deciso di mettersi in concorrenza con il CEO di Tesla e SpaceX.