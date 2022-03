Steve Wozniak e quello strano sentore sul futuro di Bitcoin

Appassionato di tecnologia, non è un mistero che Steve Wozniak abbia fiducia in Bitcoin, arrivando a definirlo "come l'oro". Di recente, il co-fondatore di Apple ha dato ulteriori previsioni sul futuro della criptovaluta.

Woz, durante uno degli ultimi podcast di Steve-O "Wild Ride" si è spinto ben oltre le sue ultime affermazioni, asserendo che BTC, in effetti, potrebbe raggiungere i 100.000 dollari.

In questo contesto, Steve Wozniak ha anche raccontato la sua esperienza con le criptovalute. Nata per curiosità, i primi investimenti sono arrivati su Coinbase e poi rimasti fermi in attesa che succedesse qualcosa. La sua, ammette, è solo passione. La curiosità nella blockchain si è accesa diverso tempo fa, dopodiché il suo impegno ha restituito un "colossale ritorno economico".

Quanto al futuro della criptovaluta di Satoshi Nakamoto, Wozniak ha raccontato che "il mio scopo è quello di averne abbastanza per sperimentare, ma non per speculare. Già due volte è andato in alto e mi ha fatto guadagnare. Solo da poco mi sono convinto che Bitcoin possa raggiungere i 100.000 dollari".

Non un cieco sostenitore, certo, ma un critico a tutto tondo. In effetti, già in passato Woz si era scagliato contro la blockchain, definendo tale tecnologia una bolla, salvo poi evidentemente cambiare idea.