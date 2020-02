Steven Seagal promuove la criptovaluta Bitcoiin, dovrà pagare 330.000 dollari alla SEC

Una delle più vecchie tecniche per "ingannare" il cervello umano è quella di modificare una parola solamente di una lettera. Ad esempio, "trasformando" la parola "quotidiano" in "quotidaino" oppure aggiungendo una 'i' a "Bitcoin", che diventa così "Bitcoiin". Probabilmente avete già capito dove vogliamo arrivare.

Ebbene sì, il noto attore statunitense Steven Seagal è finito nel "mirino" della SEC (Securities and Exchange Commission) per aver sponsorizzato una criptovaluta chiamata Bitcoiin2Gen. In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo e dalla CNN, l'attore ha accettato di pagare una somma pari a circa 330.000 dollari per non aver rivelato nel dettaglio la sua collaborazione con il progetto "Bitcoiin2Gen".

In parole povere, secondo la SEC, Seagal avrebbe invitato i suoi seguaci ad investire nell'ICO della criptovaluta "dimenticandosi" di avvisare che gli erano stati promessi 250.000 dollari in contanti e 750.000 dollari in criptovaluta. A quanto pare, alla fine l'attore avrebbe ricevuto un pagamento totale di 157.000 dollari, a fronte del guadagno milionario inizialmente pattuito. Somma che la SEC ha ovviamente tenuto in considerazione.

Insomma, l'ultimo progetto di Steven Seagal non è andato esattamente come previsto. In ogni caso, ci teniamo a precisare che la criptovaluta "Bitcoiin2Gen" non ha nulla a che vedere con i Bitcoin, come si potrebbe invece pensare in un primo momento.