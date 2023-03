Steven Spielberg preoccupato per l'IA: "è senza anima, sono terrorizzato"

Nel corso di un’intervista con Stephen Colbert, il regista Steven Spielberg ha parlato dell’intelligenza artificiale e dell’impatto che potrebbe avere sul mondo dell’arte e dello spettacolo, cinema incluso.

Il regista di Minority Report inizialmente ha mostrato un certo entusiasmo nei confronti della possibilità che gli esseri umani possano utilizzare strumenti come l’IA per creare varie forme d’arte, ma successivamente si è detto “molto nervoso” dall’eventualità.

Il motivo? “Stiamo prendendo qualcosa che hai fatto e creato, ovvero il computer, e gli stiamo dando dell’autonomia sul nostro punto di vista e su noi stessi come persone umane”.

Poco dopo, il papà della pellicola A.I. - Intelligenza Artificiale ha voluto sottolineare ancora una volta come “l’anima è inimmaginabile ed ineffabile. E non può essere creata con nessun algoritmo. È qualcosa che esiste in tutti noi, e perderla perchè film, libri e musica vengono scritti da macchine che abbiamo creato e che ora li stiamo facendo progredire in questo modo mi terrorizza”.

Di recente anche Elon Musk ha lanciato un altro campanello d’allarme sull’IA, ed ha spiegato che potrebbe esserne responsabile dal momento che ha contribuito a cofondare OpenAI. In generale, negli ultimi tempi si sono mosse molte voci a sostegno delle proposte di regolamentazione dell’intelligenza artificiale a livello governativo.